Muhtarın temizlik ordusu iş başında
10 saat önce
Muhtarın temizlik ordusu iş başındaBURSA - Mudanya Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, ekibi ve gönüllü mahalleli gençlerle 'Mahallemizi evimiz gibi temiz tutalım" sloganıyla çevre temizliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:44 Kaynak: İHA
Muhtarın temizlik ordusu iş başında
BURSA - Mudanya
Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, ekibi ve gönüllü mahalleli gençlerle 'Mahallemizi evimiz gibi temiz tutalım" sloganıyla çevre temizliği yaptı.
Şükrü Çavuş Mahallesinde bulunan Yel Değirmeni, Yunuslar
ve Şükrü Çavuş parklarında ve bu parkların arasında bulunan kısımda yapılan temizlikle çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Muhtar Şaş, "Amacımız çevre temizliğine ve çevremize sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmak, örnek olmaktır. Yoksa yerlere çöpler atıldığı sürece, yenilen çekirdek kabukları parklara atıldığı sürece ortaya çıkan çirkin görüntüler süpürmekle, toplamakla bitmez. Yaşadığımız mahallemiz evimizdir. Sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sınırlı olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmalıyız. Bu etkinliğimize destek veren, katkı sağlayan Mudanya Belediyesine, etkinliğimize katılan, ekibime gönüllü gençlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.
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