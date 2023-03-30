Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti...Saldırı anı kamerada - Son Dakika
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Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti...Saldırı anı kamerada

30.03.2023 18:50

Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti.

Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti...Saldırı anı kamerada

Muhtarın babası ve üvey kardeşi tarafından öldürüldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde öldürülen muhtarın vurulma anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram hayatını kaybetti.

Saldırı anı kamerada

Muhtarın evine giderken apartmanın içerisinde saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı. Merdivenlerden çıkan muhtarın kendisini takip edip apartmanın giriş kapısı önüne gelen silahlı bir kişi tarafından vurulduğu görüldü. Yere düşen muhtar, silahına sarılıp ateş etmeye çalışırken sesi duyup dışarı çıkanlar cep telefonuyla polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet zanlıları en yakınları çıktı

Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Şenbayram'ın babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN MUHTARIN VURULMA ANI KAMERADA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLEN MUHTARIN VURULMA ANI KAMERADA Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey kardeşi tutuklandı (2) Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey kardeşi tutuklandı (2)

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti...Saldırı anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanda silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti...Saldırı anı kamerada - Son Dakika
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