Muhtarlar 10 Ocak'ta gazetecileri unutmadı - Son Dakika
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Muhtarlar 10 Ocak'ta gazetecileri unutmadı

6 saat önce

Adıyaman'da muhtarlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Muhtarlar 10 Ocak'ta gazetecileri unutmadı, System.String[]

Adıyaman'da muhtarlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.


Adıyaman Köy ve Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Abdulkadir Geylani Taş ve beraberinde bazı muhtarlar İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'in, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan muhtarlar adına Başkan Abdulkadir Geylani Taş, çiçek takdim etti.


Taş, İhlas Haber Ajansı'nın önemli bir görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini, kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirdiğini kaydederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Ahmet Arslantaş ise, bu özel günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için muhtarlara teşekkür etti. - ADIYAMAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, İhlas Haber Ajansı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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