Muhtarlar 15 Temmuz şehitleri anısına sahaya çıktı
3 saat önce
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 33 mahalle muhtarının katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: İHA
'nın Tufanbeyli
ilçesinde 15 Temmuz şehitleri anısına 33 mahalle muhtarının katılımıyla futbol turnuvası düzenlendi.
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Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvada konuşan Kaymakam Ferhat Atar, katılımcı takımlara başarı diledi.
Turnuva Koordinatörü Tufanbeyli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mürsel Erçil ise organizasyonu FETÖ'nün hain darbe girişiminin bastırılması esnasında yaşamlarını yitiren şehitler anısına ithaf ettiklerini dile getirirken, "Bu turnuvanın kazananı yok dostluk kazandı" dedi.
Turnuvaya katılan futbolculara madalyalar takıldı. Tufanbeyli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ekrem Keçe tarafından turnuvaya katılan muhtarlara hayvancılıkla uğraştığı için ödül olarak hayvan yemi veridi. - ADANA
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