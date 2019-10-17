Son Dakika Haberleri: Muhtarlar asker selamı verdi Mehmetçikler için dua etti
Son Dakika Güncel Muhtarlar asker selamı verdi Mehmetçikler için dua etti

Muhtarlar asker selamı verdi Mehmetçikler için dua etti

28 dakika önce

Malatyalı muhtarlar, Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in için Elazığ'daki türbelerde dua etti.

Muhtarlar asker selamı verdi Mehmetçikler için dua etti, System.String[]

Malatyalı muhtarlar, Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in için Elazığ'daki türbelerde dua etti. Muhtarlar asker selamı ile mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla bir araya gelen muhtar dernek başkanları, mahalle muhtarları Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan mehmetçciklere dua etmek için Elazığdaki türbelere gezi düzenledi. Kömürhan köprüsünde verilen molada asker selamı ile Mehmetcik'e destek mesajı gönderen muhtarlar, Harput'ta kılınan öğlen namazının ardından Fethi Baba ve Arap Baba türbelerini Türk Bayraklarıyla ziyaret ederek, Mehmetçikler için dua etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle farklı bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Her yıl 19 Ekim'de kutlanan 'Muhtarlar Günü' nedeniyle farklı etkinlikler düzenleyerek, muhtarlarımızla olan ilişkilerimizi ve diyaloglarımızı kuvvetli hale getiriyoruz" dedi.


Muhtarlar nedeniyle gezi için Belediye Başkanı Çınar'a, terör odaklarına yönelik düzenlenen Barış Pınarı harekatı için ise askeri komutanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - MALATYA

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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