Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler - Son Dakika

Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler

6 saat önce

Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesi tarafından mahalle muhtarına yönelik olarak Bağımlılıkla Mücadele konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler, System.String[]

Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesi tarafından mahalle muhtarına yönelik olarak Bağımlılıkla Mücadele konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


Zonguldak Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzman Doktor Fatih Akça ve çok sayıda mahalle muhtarları katıldı. Cumhuriyetçi Kadınları Derneği Başkanı Gülhan Çetin yaptığı konuşmada Türkiye genelinde ve Zonguldak'ta 8 Şubat Cumartesi günü cumartesi günü bir annelere yönelik olarak konferans vereceklerini belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği şube başkanı Gürhan Çetin, şunları ifade etti. "8 Şubat Cumartesi günü Zonguldak'ta annelerin katılımıyla bağımlılıkla mücadele konusunda bir konferans düzenleyeceğiz.Konferansta anneler ile birlikte soru cevap şeklinde bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapacağız. Burada Yeşilay Cemiyeti Başkanı Fatih Akça var mahalle muhtarlarımız var,sivil toplum kuruluşları temsilcileri var katıldıkları için ben teşekkür ediyorum.


Bu programı bu projeyle amacımız çocuklarımızı gençlerimizi bu kötü alışkanlıktan bir an önce kurtarmaktır. Annelerimizin üzerinde bırakacağımızı etkiyle bunu başarmak istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bağımlılıkla mücadele konusunda nefer olmayı sürdüreceğiz. birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz" dedi.


Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesinin genel merkezlerinin uyguladığı projeyi Zonguldak'ta uygulama kararını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzman Doktor Fatih Akça "Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesinin genel merkezlerinin uyguladığı projeyi Zonguldak'ta uygulama kararını sevinçle karşıladık. Çünkü madde bağımlılığı hakikaten Türkiye'nin ciddi bir sorun sorun olmaya devam ediyor. Çünkü bağımlılığın olduğu her yerde bununla ilgili mücadele alanlarında Yeşilay her zaman vardır ve var olmaya da devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadeleye destek olmak adına kim ne yapıyorsa biz onlarla birlikte el ele vererek bu mücadele alanında onlara destek vermekle Aslında yükümlüyüz. herkesin yükümlülüğü olduğu gibi bugün projenin geçmiş dönemlerde Bizim yaptığımız olsun bu konuda çok duyarlı onlara huzurlarınızda teşekkür de bir borç biliyorum. Biz onlarla hakikaten geçmiş dönemde de çok iyi işler yaptık. Zonguldak'ta uyguladığımız projelerde mahallelerimizde her zaman bize destek oldular ve şu anda Yeşilay danışmanlık merkezinin de çok aktif olarak çalışmasını çok ciddiyim ücretsiz" dedi.


Konuşmaların ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Günhan Çetin, muhtarlara yönelik proje hakkında bilgilendirme yaptı. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Kadınları, Zonguldak, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı
ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:05:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]