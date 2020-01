Muhtarlar bağımlılığa karşı bilgilendirildiler - Son Dakika

Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesi tarafından mahalle muhtarına yönelik olarak Bağımlılıkla Mücadele konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Zonguldak Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzman Doktor Fatih Akça ve çok sayıda mahalle muhtarları katıldı. Cumhuriyetçi Kadınları Derneği Başkanı Gülhan Çetin yaptığı konuşmada Türkiye genelinde ve Zonguldak'ta 8 Şubat Cumartesi günü cumartesi günü bir annelere yönelik olarak konferans vereceklerini belirten Cumhuriyet Kadınları Derneği şube başkanı Gürhan Çetin, şunları ifade etti. "8 Şubat Cumartesi günü Zonguldak'ta annelerin katılımıyla bağımlılıkla mücadele konusunda bir konferans düzenleyeceğiz.Konferansta anneler ile birlikte soru cevap şeklinde bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapacağız. Burada Yeşilay Cemiyeti Başkanı Fatih Akça var mahalle muhtarlarımız var,sivil toplum kuruluşları temsilcileri var katıldıkları için ben teşekkür ediyorum.



Bu programı bu projeyle amacımız çocuklarımızı gençlerimizi bu kötü alışkanlıktan bir an önce kurtarmaktır. Annelerimizin üzerinde bırakacağımızı etkiyle bunu başarmak istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bağımlılıkla mücadele konusunda nefer olmayı sürdüreceğiz. birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz" dedi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesinin genel merkezlerinin uyguladığı projeyi Zonguldak'ta uygulama kararını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şube Başkanı Uzman Doktor Fatih Akça "Cumhuriyet Kadınları Derneği Zonguldak Şubesinin genel merkezlerinin uyguladığı projeyi Zonguldak'ta uygulama kararını sevinçle karşıladık. Çünkü madde bağımlılığı hakikaten Türkiye'nin ciddi bir sorun sorun olmaya devam ediyor. Çünkü bağımlılığın olduğu her yerde bununla ilgili mücadele alanlarında Yeşilay her zaman vardır ve var olmaya da devam edeceğiz. Bağımlılıkla mücadeleye destek olmak adına kim ne yapıyorsa biz onlarla birlikte el ele vererek bu mücadele alanında onlara destek vermekle Aslında yükümlüyüz. herkesin yükümlülüğü olduğu gibi bugün projenin geçmiş dönemlerde Bizim yaptığımız olsun bu konuda çok duyarlı onlara huzurlarınızda teşekkür de bir borç biliyorum. Biz onlarla hakikaten geçmiş dönemde de çok iyi işler yaptık. Zonguldak'ta uyguladığımız projelerde mahallelerimizde her zaman bize destek oldular ve şu anda Yeşilay danışmanlık merkezinin de çok aktif olarak çalışmasını çok ciddiyim ücretsiz" dedi.



Konuşmaların ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Günhan Çetin, muhtarlara yönelik proje hakkında bilgilendirme yaptı. - ZONGULDAK