Son Dakika Haberleri: Muhtarlar 'barış pınarı harekatı'na katılmak için dilekçe verdi
Son Dakika Güncel Muhtarlar 'barış pınarı harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

Muhtarlar 'barış pınarı harekatı'na katılmak için dilekçe verdi

37 dakika önce

ADIYAMAN Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi olan 20 muhtar askerlik şubesine giderek Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Muhtarlar 'barış pınarı harekatı'na katılmak için dilekçe verdi, System.String[]

ADIYAMAN Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği üyesi olan 20 muhtar askerlik şubesine giderek Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Askerlik Şubesi önüne gelen 20 mahalle muhtarı ellerindeki Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında görev almak için yazdıkları dilekçeleri teslim etti. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, "Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in, kahraman ordumuzun yanındayız. Biz Adıyaman Muhtarlar Derneği olarak burada 20 tane merkeze bağlı aslan gibi olan muhtarlarımızla beraber, cephede savaşan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanında olduğumuzu belirtmek adına buradayız. Maddi ve manevi, canımızın son damlasına kadar askerimizin yanında olmaktan asla çekinmeyeceğimizi belirtmek adına bugün kimsenin yanlış şekilde algılamasına izin vermeden, ne bir yalakalık ne de bir soytarılık, biz kanımızın son damlasına kadar cepheye gitmeye hazırız" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:43 Kaynak: DHA
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