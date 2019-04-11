Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Başarılarını Voleybol Kupasıyla Taçlandırdı

Muhtarlar Başarılarını Voleybol Kupasıyla Taçlandırdı

1 saat önce

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi.

Muhtarlar Başarılarını Voleybol Kupasıyla Taçlandırdı, System.String[]
Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. Turnuvayı Muhtarspor takımı birincilikle tamamladı.

Sason'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. 9 takımın katıldığı turnuvada, Muhtarspor birinci, Tabur Komutanlığı ikinci, İlçe Jandarma ise üçüncü oldu. Final maçlarının ardında düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, kentte yürütülen çeşitli aktivite ve programlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Spor bir centilmenlik örneğidir. Spor yapan kişiler daima daha sağlıklı olurlar. İlçemizde düzenlenen bu tür turnuvalar kurumlar arası kaynaşmalara da vesile olmaktadır. Bu turnuvaya katılan bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Turnuvada birinci olan Muhtarspor takımı kaptanı olan Orta Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik de, 31 Mart yerel seçimlerde gösterdikleri başarıyı ilçede düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında da gösterdiklerini söyledi.

Dereceye giren takımlara ödülleri Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve İlçe Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan tarafından verildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:41 Kaynak: İHA
Batman, Sason, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeye Dayandı NBA'de Play-Off Eşleşmeleri Belli Oldu Metropolden Sıkılıp Çocukluk Hayalini Köyünde Gerçekleştirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:42:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Başarılarını Voleybol Kupasıyla Taçlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]