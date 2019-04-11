Muhtarlar Başarılarını Voleybol Kupasıyla Taçlandırdı

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. Turnuvayı Muhtarspor takımı birincilikle tamamladı.



Sason'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. 9 takımın katıldığı turnuvada, Muhtarspor birinci, Tabur Komutanlığı ikinci, İlçe Jandarma ise üçüncü oldu. Final maçlarının ardında düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, kentte yürütülen çeşitli aktivite ve programlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Özadalı, "Spor bir centilmenlik örneğidir. Spor yapan kişiler daima daha sağlıklı olurlar. İlçemizde düzenlenen bu tür turnuvalar kurumlar arası kaynaşmalara da vesile olmaktadır. Bu turnuvaya katılan bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi.



Turnuvada birinci olan Muhtarspor takımı kaptanı olan Orta Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik de, 31 Mart yerel seçimlerde gösterdikleri başarıyı ilçede düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında da gösterdiklerini söyledi.



Dereceye giren takımlara ödülleri Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan ve İlçe Cumhuriyet Savcısı Abidin Yücesan tarafından verildi. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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