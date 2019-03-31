Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Başkan Adayı Güngör'den Oy İstedi

Muhtarlar Başkan Adayı Güngör'den Oy İstedi

2 saat önce

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, oyunu kullandı.

Muhtarlar Başkan Adayı Güngör'den Oy İstedi, System.String[]
Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, oyunu kullandı. Muhtar adayları okul girişinde Güngör'den oy istedi.

Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı adayı Hayrettin Güngör, 09.15 sularında Ayser Çalık Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesinde Güngör'ü karşılayan muhtar adayları kendisinden oy istedi. Güngör, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra ailesiyle birlikte oy kullanacağı sandığa geldi. Oy kullandıktan sonra sandıkları ziyaret etti.

Demokrasi şöleninin yaşandığı bir seçim kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Güngör, "Ben teşkilatıma da, diğer partilere de çok teşekkür ediyorum. Bugün 31 Mart, seçime gidiyoruz. Herkes oylarını kullanacak. Bugüne kadar da demokrasi şöleniyle geldik. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

Politika
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