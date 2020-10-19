Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti - Son Dakika

Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti

19.10.2020 16:01
Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yi ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yi ziyaret etti. Özlü, "Muhtarlık kurumu, yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olma özelliğini taşır" dedi.

19 Ekim Muhtarlar günü nedeni ile Düzce Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ve Yönetim Kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti. Düzce Belediyesi'nin mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Özlü'ye teşekkürlerini ileten muhtarlar, yapılması beklenen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise muhtarların ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Muhtarlık kurumu, yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olma özelliğini taşır. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduklarında çaldıkları ilk kapıdır. Halkın haklarının korunmasında, ihtiyaç ve beklentilerini gündeme taşımak için de bir araç olmuştur. Belediyecilik hizmetlerinde ve şehrin yönetiminde de bizlere yoldaş olan kıymetli muhtarlarımız ile birlikte ortak paydada buluşarak şehrimiz için daha güzel ve kalıcı hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz. Şehrimizin gelişimi ve değişimi hususunda emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasinin seçilmiş birer neferi olan yol arkadaşlarımın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, bereketli, huzurlu bir ömür diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti
Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti

Muhtarlar Derneği, Yönetim Kurulu, Faruk Özlü, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlar Başkan Özlü'yü ziyaret etti - Son Dakika

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