Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti - Son Dakika

Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti

7 saat önce

Malazgirt ilçesinde 12 mahalle muhtarı Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek plaket verdi.

Muhtarlar Belediye Başkanı Altın'a plaket takdim etti, System.String[]

Malazgirt ilçesinde 12 mahalle muhtarı Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı makamında ziyaret ederek plaket verdi.

Altın, yaptıkları güzel sürprizden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, belediyenin hizmet kalitesini daha da yükselteceklerini belirtti.

Programlanan hizmet çizelgesi dahilinde bütün bölgelere hizmet verildiğini ifade eden Altın, şöyle dedi:

"Belediye sınırlarındaki her bölgemize hizmet götürüyoruz. Yıllık çizelgemizde planladığımız akışa göre bütün mahallelere gerekli yatırımları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sizlerle görüş alışverişi yapmak belediyemiz için çok önemli. Sizlerin görüşleriyle vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet götürebiliyoruz."

Muhtarlar adına konuşan Selçuklu Mahallesi muhtarı Fehim Gün ise yapılan hizmetler için Altın'a teşekkür etti.

Ardından Gün, Altın'a plaket takdim etti.

Cengiz Altın, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:04 Kaynak: AA
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