Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi

29.03.2022 13:35
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğince düzenlenen programda muhtarla bir araya geldi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğince düzenlenen programda muhtarla bir araya geldi.

DSİ 223. Şube Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Taşbilek, muhtarlardan ramazan öncesi köylerindeki ihtiyaç sahibi kişileri kendilerine bildirmesini istedi.

Bu konuda muhtarlara büyük görev düştüğünü belirten Taşbilek, "Köylerinizi bir daha tarayın. Darda kalmış, mazlum, sıkıntılı, bizim her türlü çabamıza rağmen ulaşamadığımız yetimimiz, hastamız olabilir. Onları bize bir şekilde ulaştırın ki mübarek ramazan ayı hepimiz birbirimizden emin bir şekilde, birbirimize sahip olarak geçirelim. Bu konu muhtarlarımıza vebal olsun. En önemli konu bu. Ramazana girerken hiç boynu bükük kimsemiz kalmasın. Devletimiz onların sıkıntılarını çözecek güçtedir." dedi.

Vali Taşbilek, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletimiz çok değerli olduğu için, devletimizin temeli, dayanağı olduğu için sizler de o aziz milletin direk temsilcileri olduğunuz için bizim için çok değerlisiniz. Kapımız, gönlümüz her daim size açık. Ne gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü ihtiyacınızda her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Devletimizin hizmetlerinin vatandaşa ulaşması noktasında muhtarların bizim gözümüz, kulağımız ve elimiz olduğunu çok iyi biliyoruz."

Muhtarları heyelan ve çığ riskine karşı da uyaran Vali Taşbilek, şunları kaydetti:

"Bu aralar kıştan bahara geçiş dönemindeyiz. Geçen gün Kürtün'de acı bir hadise yaşadık, bir çocuğumuz hala komada yatıyor. Allah yardım etsin. Tonya'da 4 vatandaşımız rahmete kavuştu bir taşın arabaya düşmesiyle. Bütün illerde en sıkıntılı yerleri tarıyoruz, araştırıyoruz. Bizim atladığımız, sizin heyelan ve çığa dair her daim gördüğünüz yer varsa lütfen hemen haberimiz olsun. Ekiplerimiz çalışıyor. Sizlerle işbirliği içerisinde bütün riskli bölgelerimizi belirleyip çığ, heyelan döneminde hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın, hiçbir vatandaşımız zarar görmesin istiyoruz. Bu noktada da sizden yardım talep ediyoruz."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise muhtarla vatandaşlara hizmet ettiklerini belirterek, "Gümüşhane Belediyesi olarak sizlerin emrindeyiz. Elimizden ne gelirse, gücümüz neye yeterse o konuda sizlerin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir de toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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