Son Dakika Haberleri: Muhtarlar, Bulundukları Mahallenin En Güvenilir İnsanı Olmak Zorundadır"

Muhtarlar, Bulundukları Mahallenin En Güvenilir İnsanı Olmak Zorundadır"

27 dakika önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni seçilen ve mazbatalarını alan muhtarlar, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Muhtarlar, Bulundukları Mahallenin En Güvenilir İnsanı Olmak Zorundadır
Kütahya'nın Emet ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni seçilen ve mazbatalarını alan muhtarlar, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında yeni seçilen mahalle muhtarlarını ağırlayan Kaymakam Çiçek, muhtarlığa verdiği değere vurgu yaparken, muhtarlığın demokrasi geleneğinin en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Yeni muhtarlarla tanışan Kaymakam Çiçek, "Öncelikle, geride bıraktığımız yerel seçimlerde seçilen siz muhtarlarımızı tebrik ediyor, görevlerinizin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarlar bulundukları mahallenin en güvenilir insanlarıdır. Her zaman muhtarlara önem verdik. İlçemizin tüm mahallelerini sık sık ziyaret ederek halkımızla ve muhtarlarımızla bir araya geliyoruz" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:53 Kaynak: İHA
Emet, Hasan Çiçek, Kütahya, Yaşam
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