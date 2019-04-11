Muhtarlar, Bulundukları Mahallenin En Güvenilir İnsanı Olmak Zorundadır"
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Kütahya'nın Emet ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni seçilen ve mazbatalarını alan muhtarlar, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde yeni seçilen ve mazbatalarını alan muhtarlar, Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:53 Kaynak: İHA
Kaymakamlık makamında yeni seçilen mahalle muhtarlarını ağırlayan Kaymakam Çiçek, muhtarlığa verdiği değere vurgu yaparken, muhtarlığın demokrasi geleneğinin en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade etti.
Yeni muhtarlarla tanışan Kaymakam Çiçek, "Öncelikle, geride bıraktığımız yerel seçimlerde seçilen siz muhtarlarımızı tebrik ediyor, görevlerinizin vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarlar bulundukları mahallenin en güvenilir insanlarıdır. Her zaman muhtarlara önem verdik. İlçemizin tüm mahallelerini sık sık ziyaret ederek halkımızla ve muhtarlarımızla bir araya geliyoruz" dedi. - KÜTAHYA
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