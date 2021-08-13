Muhtarlar çalışmalardan memnun - Son Dakika

Mahallelerine yapılan başta asfalt çalışmaları olmak üzere tüm çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek görüş ve taleplerini yerinde dinleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda Türkmen Mahalle Muhtarı Erol Akgün, Düzlen Mahalle Muhtarı Mustafa Satıcı, Dazyurt Mahalle Muhtarı İsa Yıldırım ve Yaylaköy Mahalle Muhtarı Erdoğan Turak'a ziyarette bulundu. Ziyaretlerde Daire Başkanlığı ekipleri yapılan hizmetler ve taleplerle ilgili mahalle muhtarlarının görüşlerini dinledi. Mahallelerine yapılan başta asfalt çalışmaları olmak üzere tüm çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden mahalle muhtarları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarlarına Başkan Ergün adına hediye takdiminde bulundu.