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Muhtarlar daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor - Son Dakika

Muhtarlar daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor

06.07.2021 11:25
Muhtarlar daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor, System.String[]

Adana'da görev yapan mahalle muhtarları vatandaşlarla daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor.

Adana'da görev yapan mahalle muhtarları vatandaşlarla daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor.

Çukurova Halk Eğitim Merkezi tarafından muhtarlardan gelen talep üzerine 2 ay önce diksiyon kursu düzenlendi.

Kursa katılan 12 muhtar haftanın 5 günü birer saat verilen eğitimde doğru nefes almayı, diyaframı doğru kullanmayı, etkili konuşmanın inceliklerini öğreniyor.

Eğitim sonunda diksiyon ve etkili konuşma becerisi kazanan muhtarlara sertifika da verilecek.

"Bu eğitim onlar için paha biçilmez"

Çukurova Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Gülçin Yılmaz, AA muhabirine, Adana'nın yoğun nüfusa sahip Çukurova ilçesindeki mahalle muhtarlarından gelen talep üzerine diksiyon kursu açtıklarını söyledi.

Kursa 12 mahalle muhtarının katıldığını dile getiren Yılmaz, "Vatandaşlara yardımcı olabilmek, daha güzel konuşabilmek adına bu kursu alıyorlar. Her muhtarın farklı sıkıntısı var. Kiminde yöresel ağız sıkıntısı çok fazla, kimi hızlı konuşuyor bazılarında ise kelimeleri yutma sorunu var. Ders içerisinde sıkıntılarını çözmüş olduk." dedi.

Yılmaz, muhtarların bu eğitim sayesinde çok değiştiğini ve vatandaşlara daha faydalı olabildiklerini belirttiklerini aktararak, "Muhtarlar birinci derecede halka en yakın isimler olduğu için bu eğitim onlar için paha biçilmez." diye konuştu.

"Daha uzun ve güzel cümleler kurmayı öğrendik"

Kursa katılan Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat diksiyon kursunda etkili konuşabilmek adına çok şey öğrendiklerini belirtti.

İlk etapta derslerde sesi ve diyaframı doğru kullanmak için eğitimler aldıklarını anlatan Polat, "Kelimeleri hızlı hızlı konuşup, kesip atıyorduk. Şu anda daha uzun ve güzel cümleler kurmayı öğrendik. İnsanlarla karşılaştığımızda düz bir tonla konuşuyorduk. Bu kursa geldikten sonra insanlara nasıl yaklaşacağımızı, hangi ses tonuyla konuşacağımızı öğrendik. 'Geliyom, gidiyom. diyorduk. Şu anda daha dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurt Mahallesi Muhtarı Arif Çetin, kurs sayesinde kelimeleri daha güzel ve düzgün konuştuğunu dile getirdi.

"Eşim ve çocuklarım bende büyük bir değişim olduğunu söylüyorlar"

Mahfesığmaz Mahallesi muhtarı Kazım Tokköz, kursun faydalı olduğunu anlatarak, "Kurs sayesinde hızlı konuştuğumu, kelimeleri yuttuğumu, doğru nefes almadığımı öğrendim. Hocamın desteğiyle biraz daha yavaş konuşmaya başladım. Eşim ve çocuklarım bende büyük bir değişim olduğunu söylüyorlar." şeklinde konuştu.

100. Yıl Mahallesi Muhtarı İbrahim Uzun, kursa gelmeden önce normal konuştuğunu düşündüğünü ancak aldığı eğitimle düzgün konuşmadığını fark ettiğini aktardı.

Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel de kurs sayesinde vatandaşlarla daha iyi iletişim kurup, sorunlarına çözüm bulabildiklerini kaydetti.

Halk Eğitim Merkezi, Çukurova, Muhtar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtarlar daha etkili iletişim kurabilmek için diksiyon eğitimi alıyor - Son Dakika


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