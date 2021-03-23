Muhtarlar derneği başkanı Tacettin Kaval oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi'nde düzenlenen kongrede Büyükaçma köyü muhtarı Tacettin Kaval, yeni başkan olarak seçildi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi'nde kongre heyecanı yaşandı. Bir önceki başkan olan Yaşar Çengel seçimlerde muhtar olarak seçilemeyince yerine vekaleten Tacettin Kaval bakmaya başladı. Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi'nde tek liste halinde yapılan kongre sonrasında Tacettin Kaval başkanlığa seçildi. Kaval'ın yönetim kurulu üyeleri arasında Duraklar köyü muhtarı Nail Soydaş, Fındıklıaksu Köyü muhtarı Zekeriya Beyaz, Köprübaşıömerefendi köyü muhtarı Sedat Özbek, Sinirci köyü muhtarı Muzaffer Demirel, Kaymakçı köyü muhtarı Hakkı Öztürk, Kemerkasım köyü muhtarı Cevdet Kurt, Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, Kurtsuyu köyü muhtarı İsmail Öztürk ve İstilli Köyü muhtarı Hüseyin Şimşek yer aldı.

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise Beyköy Beytepe Mahallesi muhtarı Mustafa Usta, Yayla köyü muhtarı Musa Kaba, Kabalak Köyü muhtarı Recep Yılmaz, Nuhlar köyü muhtarı İsmail Turan, Hacıaliler köyü muhtarı Fikri iş ve Şaziye köyü muhtarı Halil Üstünel yer aldı. Denetleme kurulunda ise Akyazı köyü muhtarı Servet Tuncel, Eskimengencik köyü muhtarı Vehbi Büyük ve Yenikaraköy Muhtarı Mesut Cengiz yer asil olarak yer alırken, Yörükler köyü muhtarı Fikret Kalender, Kavakbıçkı köyü muhtarı Orhan Bulut ve Osmanca Köyü muhtarı Ramazan Çelik yedek denetleme kurulu üyesi seçildi.

Çiftlik köyü muhtarı Ahmet Emin Atay, Paşakonağı köyü muhtarı Metin Kılıç, Hatipliketenciler Köyü muhtarı Nazır Yıldırım, Mamure köyü muhtarı Cafer Aydın ve Yeni Aynalı köyü muhtarı Özcan Kılıç ise üst kurul delegesi olarak seçildi. - DÜZCE