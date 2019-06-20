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Muhtarlar Derneği Kongresi

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Muhtarlar Derneği Kongresi yapıldı.
İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye 3 muhtar aday oldu. İlçedeki 71 mahalle muhtarından 60'ının katıldığı ve oy kullandığı kongrede 29 oy alan Yukarıbilenler Mahallesi Muhtarı Şehmuz İzgüden dernek başkanlığa seçildi.
İzgüden, kendisini başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:41 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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