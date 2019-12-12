Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür - Son Dakika

Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür

6 saat önce

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetimi, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atcı'yı ziyaret ederek, muhtarlara verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği'nden Başkan Atıcı'ya teşekkür, System.String[]

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetimi, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atcı'yı ziyaret ederek, muhtarlara verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.


Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı makamında ziyaret etti. Derneğin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çoban, kamu adına Başkan Atıcı ile uyum ve koordinasyon içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Milas çiftçisi yararına çalışmalarda muhtarlardan büyük destek gördüklerini ifade eden Başkan Atıcı, kırsalda ve merkezde vatandaşları bilgilendiren, sorun ve taleplerini ilgili kurumlara ileten muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğuna dikkat çekti ve ziyaretten ötürü teşekkürlerini sundu.


Başkan Çoban, Başkan Atıcı'ya Muhtarlar Günü'nde çekilmiş bir fotoğrafı anı olarak hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Mehmet Çoban, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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