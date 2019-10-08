Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Derneği'nden Başkan Tokat'a ziyaret
Son Dakika Güncel Muhtarlar Derneği'nden Başkan Tokat'a ziyaret

Muhtarlar Derneği'nden Başkan Tokat'a ziyaret

1 saat önce

Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve dernek yönetim kurulu üyeleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.

Muhtarlar Derneği'nden Başkan Tokat'a ziyaret, System.String[]

Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve dernek yönetim kurulu üyeleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.


Nezaket ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak belediye ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi yaparak sorunları birebir başkana iletiyoruz. Başkanımıza şimdiye kadar mahallelerimize yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi


Ziyaret için Dernek Başkanı Çoban ve mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Tokat,muhtarlarla irtibatın iyi kurulduğu takdirde hizmetlerin de kolaylaşacağını ifade ederek, "Biz belediye olarak hizmet ayrımı yapmadan elimizden geldiğince her mahalleye eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Mehmet Çoban, Tokat, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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