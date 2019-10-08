Muhtarlar Derneği'nden Başkan Tokat'a ziyaret

Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve dernek yönetim kurulu üyeleri Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti.



Nezaket ziyaretinde bulunduklarını dile getiren Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, "Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak belediye ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi yaparak sorunları birebir başkana iletiyoruz. Başkanımıza şimdiye kadar mahallelerimize yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi



Ziyaret için Dernek Başkanı Çoban ve mahalle muhtarlarına teşekkür eden Başkan Tokat,muhtarlarla irtibatın iyi kurulduğu takdirde hizmetlerin de kolaylaşacağını ifade ederek, "Biz belediye olarak hizmet ayrımı yapmadan elimizden geldiğince her mahalleye eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA