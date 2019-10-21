Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Derneği'nden Vali Doğan'a ziyaret
Son Dakika Güncel Muhtarlar Derneği'nden Vali Doğan'a ziyaret

Muhtarlar Derneği'nden Vali Doğan'a ziyaret

1 saat önce

Hatay'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Muhtarlar Derneği'nden Vali Doğan'a ziyaret, System.String[]

Hatay'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Doğan, tüm muhtarların gününü kutladı.

Ziyarete, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ve çok sayıda muhtarın ilçe temsilcileri katıldı.

Rahmi Doğan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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