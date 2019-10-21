Muhtarlar Derneği'nden Vali Doğan'a ziyaret
1 saat önce
Hatay'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Hatay'da muhtarlar, 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Doğan, tüm muhtarların gününü kutladı.
Ziyarete, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ve çok sayıda muhtarın ilçe temsilcileri katıldı.
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