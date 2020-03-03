Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı

7 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 65 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Çan Belediyesi tarafından Çan Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası dualar eşliğinde açıldı.

Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasına taşındı, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan 65 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Çan Belediyesi tarafından Çan Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası dualar eşliğinde açıldı.


Dernek açılışına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Teğmen Levent Çalış, Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan, CHP İl Genel Meclis Üyesi Erdal Güler, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin, CHP İlçe Başkanı Harun Aslan, MHP İlçe Başkanı Fevzi Karakaya, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticilerinin yanı sıra muhtarlar katıldı.


Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin, " İlçemizde bulunan 65 köyümüzün muhtarlarına daha iyi hizmet sağlamamız için Belediyemizden burayı talep ettik. Yaptığımız talep üzerine bizlere bu yeri tahsis eden Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burası ilçenin merkezi bir yer buradan tüm muhtarlarımıza ulaşma imkanımız daha iyi olacak" dedi.


Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'de açılışta yaptığı konuşmasında "Muhtarlarımıza daha iyi hizmet sağlamaları için bir yer sağlamamız gerekiyordu kendileri bize müracaat ettiler bizde garajımızın 2. katında olan büyük bir alanın restorasyonunu yaptık ve muhtarlarımızın hizmetine sunduk. Bizler belediye olarak gücümüz yetiğince her zaman muhtarlarımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.


Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Yüksel Çetin davetlilere "Köy Yönetimi ve Muhtarların Görevleri" isimli bir kitap hediye etti. Açılış sonrası pilav ikramı yapıldı. - ÇANAKKALE

Çan Belediyesi, Bülent Öz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:57 Kaynak: İHA
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