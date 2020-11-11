Muhtarlar Derneğinden Kaymakamlığa hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, yönetim kurulu üyeleri ile kaymakamlığın yeni hizmet binasına taşınması dolayıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Temel Ayca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin en modern Kaymakamlık binalarından birinin Beypazarı ilçesinde hizmete alındığını söyledi.

Ayca, yeni hükümet binasına ilçede bulunan kaymakamlık bünyesindeki birçok kurum müdürlüğünün de taşınarak çalışmalarını buradan sürdüreceğini, bazı birim müdürlüklerinin taşınma çalışmasının halen sürdüğünü kaydetti.