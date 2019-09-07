Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Derneğinden Levent Vadisi Tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Muhtarlar Derneğinden Levent Vadisi Tepkisi

51 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'tan Levent Vadisi tepkisi.Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek burada bir basın açıklamasında bulunan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi'nin...

Muhtarlar Derneğinden Levent Vadisi Tepkisi, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'tan Levent Vadisi tepkisi.


Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek burada bir basın açıklamasında bulunan Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi'nin turizm fizibilite projesine AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oyu kullanmasına tepki gösterdi.


Akçadağ Belediye Meclis toplantılarını zaman zaman izlediklerini belirten Gönültaş, "Dün Akçadağ Belediyesi Meclise bir madde getirdi, gündeme alınan turizm açısından önemli bir değere sahip olan Levent Vadisi'nde Akçadağ Belediyesinin hazırlayacağı ve FKA'dan yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği alacağı proje AK Partili ve MHP'li üyelerin oy çokluğu ile ret edildi.Tek sebep Akçadağ Belediyesi'nin bağımsız olmasıydı, tek sebep muhalefet olmaktı.Seçimler bittiğinde şu açıklamayı yaparlar; önümüze bakacağız oy verene vermeyene eşit mesafede durup memlekete hizmet edeceğiz derler.Kim ki memlekete yapılacak hizmete engel olursa bunun vebalini ödeyecektir.Kendileri ödemez ise çocukları torunları ödeyecektir" dedi


Akçadağ'a gelecek hizmetleri kimsenin engellemeye hakkının olmadığını kaydeden Gönültaş, "Herkes yerini bilecek.Vallahi soracağız billahi bunun hesabını soracağız.Akçadağ size oy vermedi mi.Akçadağ Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a 15 bin oy verdi.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi halka karşı halka rağmen hiç bir şey yapamazsınız" diye konuştu - MALATYA

Levent Vadisi, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi
Son Dakika: Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek Susamam parçasını seslendirenlerden rapçi Mirac'ın, "HDP ve FETÖ bağlantılı kişiler şarkıyı paylaşmasın" sözlerine tepki yağdı Balıkçılar sezona hayal kırıklığıyla başlayınca, tezgahlar boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 18:05:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Derneğinden Levent Vadisi Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]