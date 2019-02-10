Muhtarlar Federasyonu Başkanı Özünal'dan Aa'ya Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, Anadolu Ajansı (AA) Çorum Bürosu'nu ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, Anadolu Ajansı (AA) Çorum Bürosu'nu ziyaret etti.



Kentteki kadın muhtar adaylarıyla görüşmek üzere kente gelen Özünal, beraberinde muhtarhaberleri.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Erim Baştimar ve Mimar Sinan Mahallesi muhtar adayı Nesrin Aksungur ile AA Çorum Bürosu'nu ziyaret etti.



Çorum'un, Türkiye'de en çok kadın muhtar adayı bulunan kentlerden biri olduğunu ifade eden Özünal, "İnşallah bu seçimlerde 600'lerde olan kadın muhtar sayımız bin 500'leri bulacak. Bu konuda Çorum, kadın muhtar adayı sayımızla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri oldu. Muhtarlıklar, vatandaş ile devlet arasındaki köprülerdir. Kadınlarımızın, başta muhtarlık olmak toplumun her kademesinde ve yönetimde söz sahibi olması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Özünal, AA'nın da Türkiye'nin en önemli kurumlarının başında geldiğini vurgulayarak, kurumun çalışmalarında başarılar diledi.

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