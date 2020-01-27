Muhtarlar Federasyonundan Kaymakam Arslan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar Federasyonundan Kaymakam Arslan'a ziyaret - Son Dakika

Muhtarlar Federasyonundan Kaymakam Arslan'a ziyaret

6 saat önce

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, muhtarlardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Muhtarlar Federasyonundan Kaymakam Arslan'a ziyaret, System.String[]

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, muhtarlardan oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakam Arslan'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette yeni kurulan federasyonun ve yeni yönetimin kurulunun hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Arslan, vatandaşlara etkin, verimli, kaliteli kamu hizmeti sunulmasındaki çalışmalarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.


Federasyon Başkanı Akay ise Federasyon olarak yürütecek oldukları çalışmalar hakkında Kaymakam Arslan'a bilgi verdi. - MUĞLA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:00 Kaynak: İHA
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