Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cemal Çetin ile Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde devam etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, törende yaptığı konuşmada, Muhtarlar Günü'nün kutlu olması temennisinde bulundu.

Muhtarlığın ne olduğunu özü ve içeriğiyle çok iyi bildiğini ifade eden Bilgin, babasının da 25 yıldır muhtar olarak görev yaptığını belirtti.

Muhtarlıkların doğrudan demokrasinin uygulandığı esas organlar olan kurumlar olduğunu dile getiren Bilgin, muhtarların cefakar ve vefakar bir şekilde görev yaptığını kaydetti.

Kentte İl Özel İdaresi'nin KÖYDES ödenekleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kente gönderilen ödenekler ile köylere birçok yatırım yaptıklarını anlatan Bilgin, "211 adet köy yolları projesinde 131 bin 867 metrekare parke taşı, 132 kilometre asfalt yol, 4 kilometre beton yol, 46 içme suyu, 5 tarım ve sulama, 12 kanalizasyon, 25 sosyal işler projesi ve bir coğrafi bilgi sistemi ile 179 köyün bu yıl tamamında çalışma yaptık. Hiçbir ayrım yapmadan köylünün, muhtarın siyasi düşüncesi, görüşü, ideolojisi, rengi, kimliği ne olursa olsun 35 milyon 300 bin lira sadece bu çalışmalarda yaptık. Bunların dışında birçok projemiz de var. Ülke ekonomisinin riskli olduğu dönemlerde önemli yatırımlar yaptık." diye konuştu.

Törende, Belediye Başkan Vekili Esra Cansu Boyraz, dernek başkanları Çetin ve Cebeci de birer konuşma yaptı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.