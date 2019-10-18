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Muhtarlar Günü

16 dakika önce

Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, Sarıkamış Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Yunus Gökcan, burada yaptığı konuşmada, muhtarlık müessesinin 1829 yılına dayandığını belirterek, yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu söyledi.

Gökcan, seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin en önemli unsurlarından olduğunu belirterek, "Bizler, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli görevi yerine getiriyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamlık, Belediye ve bütün kurumlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından protokol, muhtarların gününü tebrik etti.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Belediye Başkan Vekili Osman Zekeriya Gül, kurum amirleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Sarıkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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