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Muhtarlar Günü

44 dakika önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında, 19 Ekim 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatının Osmanlı'dan günümüze ulaştığını belirtti.

Muhtarlığın, demokrasinin en köklü örneğini temsil ettiğini aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Seçimle iş başına gelmiş ve kamu yönetim zincirinin ilk halkası olan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı olmaları nedeniyle son derece önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında çok önemli bir rol üstlenirken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında da önemli bir görevi yerine getirmektedirler."

253 köye ziyaret

Vali Canalp, Edirne'de göreve başlamasından sonra 253 köyü ziyaret ederek, muhtarlar ve vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Muhtarların öncülüğünde birçok çalışmanın hayata geçtiğini aktaran Canalp, "Bu vesileyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu hizmetlerimizi ve çalışmalarımızı ilimiz genelindeki görev yapan tüm muhtarlarımız ile diyalog ve işbirliği içinde yürüteceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İdaremizin kamu hizmetleri sunumunda ve vatandaşlarımızın yönetime katkı ve katılımlarında en önemli destekçilerimiz olan muhtarlarımızın gününü kutluyor, kamu hizmet sunumunda verdikleri değerli katkılar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:05 Kaynak: AA
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