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Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü Çeşme'de törenle kutlandı

Muhtarlar Günü Çeşme'de törenle kutlandı

1 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Muhtarlar Günü Çeşme'de törenle kutlandı, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Çeşme'nin 25 mahallesinin muhtarlarının yanı sıra, İlçe Yazı İşleri Müdürü Elif Didem Gölcük, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve vatandaşlar katıldı. Çeşme Muhtarları adına en yaşlı Muhtar olarak Alaçatı Mahallesi Muhtarı Emin Özen, Dalyan Mahallesi Muhtarı Faruk Tonga ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Aydın Cengiz ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


"Muhtarlar, demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır"


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çeşme Muhtarları adına Sakarya Mahallesi Muhtarı Fatma Altan Avşaroğlu bir konuşma yaptı. Avşaroğlu 19 Ekim 2015 tarihli bir genelgeyle, her yıl 19 Ekim tarihinde Muhtarlar Günü'nün kutlanmaya başladığını belirterek, "Tüm muhtar arkadaşlarımız, Cumhuriyet değerlerimizin temsilcileri olarak, mahalle ve sokaklarımızdaki vatandaşların huzur, güven ve konforu için çaba sarf etmekte, şehrimizin daha yaşanabilir olması adına tüm kurumlar ile iletişim içerisinde çalışmaktadır. Devletimizin ilk kademesi olarak görev yapan, bu açıdan devlet-vatandaş iletişiminde köprü görevi üstlenen muhtarlarımız, demokrasimizin vazgeçilmez yapı taşlarıdır" dedi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından törene katılanlar, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından, Mahalle Muhtarları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği yemeğe katılmak üzere İzmir'e hareket ettiler. - İZMİR

İzmir, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:07 Kaynak: İHA
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