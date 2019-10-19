Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı
Son Dakika Güncel Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı

Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı

1 saat önce

Aydının Didim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.


Didim Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türkoz, Belediye Başkanı Deniz Atabay, İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Onur Çark, daire amirleri, oda başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile yöneticiler katıldı.


Törende Yeni Mahalle Muhtarı Şaban Tokmak ile Hisar Mahalle Muhtarı Bahri Aşık, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı, Çamlık Mahalle Muhtarı Filiz Atabay Soyer yaptı. Soyer Muhtarlık müessesinin kültür ve toplum hayatında önemli bir yapı taşı olduğunu vurgu yaparak, halkın oylarıyla seçilen muhtarların yine halkın sıkıntıları çözümü noktasında çalıştığını belirtti.


Törenin ardından Didim Kaymakamlığınca organize edilen kahvaltı programında ilçe protokolü ile muhtarlar bir araya geldi. Samimi ortamdaki kahvaltının ardından bir değerlendirme yapan Kaymakam Mehmet Türköz "Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız, gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirmektedir. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Muhtarlar Günü, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak
Günlük burç yorumları 19 Ekim 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, 21-27 Ekim haftası için burçları yorumladı Yasemin'i hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Günü Didim'de törenle kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]