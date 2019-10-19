Muhtarlar Günü Edremit'te kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'in Edremit İlçesinde de kutlandı



Edremit Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda ilk olarak Atatürk Anıtına muhtarlar adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhuriyet Meydanındaki törenlerden sonra muhtarlar öğle yemeğinde protokol ile bir araya geldi. - BALIKESİR