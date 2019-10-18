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Muhtarlar Günü etkinliği

40 dakika önce

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bir düğün salonunda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, terör unsurlarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Hiç kimsenin toprağında gözleri olmadığını kaydeden Yaman, "Ancak biz ülkemize kasteden terör nereden gelirse gelsin müsaade etmeyeceğimizi hem Sayın Cumhurbaşkanımız ve millet olarak da söylüyoruz ve bu hep böyle olacak." dedi.

Türkiye ve Mardin olarak harekatın, ordunun ve milletin yanında olduklarını belirten Yaman, şöyle konuştu:

"11 evladımız, hemşehrimiz, kardeşimiz Nusaybin'de, 2 kardeşimiz, evladınız da birkaç gün önce Kızıltepe'de Suriye'den PKK, PYD, YPG'nin atmış olduğu, özellikle sivil yerleşim yerlerini gözeterek atmış olduğu havan toplarından şehit olan kardeşlerimiz var, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz."

AK Parti Mardin Milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel de şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Programa, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, kaymakamlar, diğer kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Günü etkinliği

Muhtarlar Günü, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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