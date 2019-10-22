Muhtarlar Günü Konak'ta omuz omuza kutlandı

Konak'ın Siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen Muhtarlar Günü etkinliğinde mahalle muhtarıyla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, birlik beraberlik mesajları verdi.

YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Konak'ın mahalle muhtarlarını tek tek yerinde ziyaret ettiğini ve kısa süre sonra 111 mahalle muhtarının tamamını ziyaret etmiş olacağını söyleyen Batur, ziyaretler sırasında yapılacaklarla ilgili yol haritası çizdiklerini, muhtarların tüm isteklerini çözüme ulaştırdıklarını bazılarının ise planlamaya aldıklarını ifade etti.

Batur, "Muhtar için ne kadar söz söylesek azdır. 'Elimiz ayağımız, gözümüz kulağımız' derler ya, yerel yönetimler için muhtarlar öyledir. Muhtarlık; vatandaşın yerel yönetimle, kamu kurumuyla irtibat kurduğu en önemli kurum. Onun için geçmişten bu yana muhtarlarımızla çok iyi bir diyaloğumuz var. Bu diyaloğun Konak'ta hizmet olarak çok daha üst noktalara gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek

MUHTARLAR BAŞIMIZIN TACI

Yerel yönetici muhtarlarla iyi olmak mecburiyetindedir. Muhtarlar başımızın tacı" diyen Başkan Batur, geçmişten bu yana bu anlayışla hareket ettiğini dile getirdi. Konak'ın kendisi için heyecan veren bir ilçe olduğunu ifade eden Batur, "Konak, yıpranmış, yenilenmesi gereken bir ilçe. Konak için yapılması gerekenleri bir plan doğrultusunda hazırlayarak ilçemizi hak ettiği noktaya getirmek için elimizden geleni yapacağız. İzmir'in kalbi Konak'ın gece nüfusu 400 bin, gündüz nüfusu bir milyon 200 bin. Kentlinin en fazla uğradığı yer. O nedenle Konak'ta yapılacak çok fazla işimiz var. En büyük gücümüz ise siz değerli muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz. Hangi siyasi düşünceden olursa olsun birlikte, omuz omuza yürüyeceğiz.

KONAK'I BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Konak'taki muhtarlarımız hizmet yarışı içinde olduğunu ve bunun çok güzel bir şey olduğunu ifade eden Batur, "Bu beni heyecanlandırıyor. Bundan sonra da Konak'ı birlikte yöneteceğiz; sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarıyla, meclis üyeleriyle. Konak'ı dinledik, şimdi de Konak'a neşter vuracağız. Konak'ta yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için elimizden geleni gece gündüz uğraşarak yapmaya çalışıyoruz. 'Birlikte Konak' diye yola çıktık, o nedenle muhtarlarımızla birlikte bu özel günlerini paylaşmaktan mutluyuz" diye konuştu.

GÜLTEPE'YE MÜJDE VAR

Göreve geldiğinden bu yana Konak'ı yeniden canlandıracak kentsel dönüşüm çalışmalarına çok önem verdiğini her fırsatta dile getiren Başkan Batur, özellikle Gültepe, Toros ve Levent Bölgesi'nin çehresini değiştirecek olan yeni imar planlarının tamamlandığını ve önümüzdeki ay meclise getirileceğinin müjdesini verdi. Batur, "Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, Yirmialtı Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel olmak üzere toplam 14 mahalleyi kapsayan, yaklaşık 300 hektarlık Gültepe Planlama Bölgesi'nin kentsel dönüşümüne yönelik plan çalışmaları tamamlandı. Bu planla birlikte park, spor, eğitim, spor, sağlık gibi sosyal altyapı alanları artırılarak erişilebilir, yaşanabilir, sağlıklı bir kent oluşturacağız" dedi.

BATUR'A TEŞEKKÜR

Türkiye Muhtarlar Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Baykal ve İzmir Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı, Ege Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan da yaptıkları konuşmalarda 'Muhtarlar Günü'nü birlikte kutlamaktan dolayı onur duyduklarını belirterek, " Muhtar arkadaşlarımızla ve Başkan Batur'la birlikte ilçemizi daha da güzelleştireceğiz" dediler.