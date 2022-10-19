Son dakika haber: Muhtarlar Günü'nü kutlayıp hayatını kaybetti

Muhtarlar Günü'nü kutlayıp hayatını kaybetti

Törenlere katılan muhtar tören sonrası evde yemek yerken fenalaştı

Hastaneye kaldırılan muhtar kurtarılamadı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Meydanındaki Muhtarlar Günü kutlamasının ardından evine giden Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, yemek yediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yere yığıldı.Evde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Şükrü Zor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamasına katılan Ahmetler Mahalle Muhtarı Şükrü Zor, Cumhuriyet Meydanındaki kutlamanın ardından Kaymakam ve Belediye Başkanlığı ziyaretlerine katıldı. Törenin ardından işyerinden gelen araçla önce işyerine ardından da evine giden Şükrü Zor, yemek yerken bir anda yere yığılıp kaldı. Evde yapılan müdahalelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Şükrü Zor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Şükrü Zor'un kalp krizi geçirdiği bilgisini alan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz, muhtarlar ve yakınları Devlet Hastanesine akın etti. Şükrü Zor'un ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. 70 yaşındaki Şükrü Zor'un herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi.

Üzüntümüz büyük

Şükrü Zor ile birkaç saat önce Muhtarlar Günü etkinliklerinde beraber olduklarını belirten Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı Tahsin Yılmaz "Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından önce Kaymakamımızı, ardından da belediye başkanımızı makamında ziyaret ettik. Belediye ziyaretinin ardından evine gitti. Kısa süre sonra evinde yemek yediği sırada fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını duyduk. Hemen hastaneye geldik ama vefat ettiğini öğrendik. Üzüntümüz büyük.