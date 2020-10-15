Muhtarlar Günü'ne doğru - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, yerel demokrasinin en güzel örneği, kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından muhtarlık müessesesinin, vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağladığını belirtti.

Muhtarların, insanın daha mutlu ve huzurlu yaşam sürmesi için vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurulduğu 1929 yılından bu yana muhtarlarımız, bulunduğu köy ya da mahallede, devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekle birlikte, mahallindeki vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Görevlerini büyük fedakarlık ve sevgiyle yürüten, sevinçte ve hüzünde hep yanımızda olan tüm muhtarlarımızın gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."