Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanvekili Fikret Ormancıoğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ve muhtarlar katıldı.

Program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, burada yaptığı konuşmada, muhtarlıkların, ülkenin yönetim sisteminde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Muhtarlık mevzuatının, cumhuriyet tarihinden önce yürürlüğe girdiğine işaret eden Karabulut, şunları söyledi:

"Türkiye'nin şartlarına, demokratik yapısına, sosyolojik yapısına, uygun olarak hazırlanmış bir mevzuattır. Zaman içerisinde değişiklikle birlikte olmakla beraber, muhtarlıklarımız da bir takım düzenlemeler yapılması günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar, yerel yönetim muhtarlarımızın görüşleri almak suretiyle önümüzdeki süreçte, tekrar gözden geçirilecektir. Mülkü idari amiri olarak bizlerin, en yakın çalışma arkadaşlarımız köy ve mahalle muhtarlarımızdır."

Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral da her yıl 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak kutlandığını belirterek, "Muhtarlarımız seçilmişlerin içinde mahallesi tarafından en demokratik seçimle seçilmiş kişilerdir. Görev yaptıkları köy ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda, kanıtı idareleri ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde hareket eden önemli birer hizmet odaklarıdır. Bizzat yaşadıkları ve görev yaptıkları mahallelerinin her türlü sorununu ilgili yerlere aktarma ve takip etme görevini gerçekleştiren muhtarlarımız, vatandaşlarımızın hizmette buluşturulması noktasında tüm resmi kurumların çalışma arkadaşıdır." ifadesini kullandı.