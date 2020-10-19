Muhtarlar Gününde Vali Mehmet Alpaslan Işık'a ziyaret - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kendisini ziyarete gelen Karaman Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık'a çiçek takdiminde bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Öngay kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık, demokrasinin ilk halkasını oluşturan muhtarların, seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi noktasında önemli bir görevi üstlendiklerini belirtti.

Muhtarların, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İlimiz ve ilçelerinde görev yapan tüm köy ve mahalle muhtarlarımız geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli görevleri başarı ile yürütmeye devam etmektedirler. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum."

Gerçekleştirilen ziyarete, Valilik İdare ve Denetim Müdürü Abdullah Şahiner, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Ali Öngay, Dereköy muhtarı Şaban Cingil, Hamidiye Mahallesi muhtarı Kasım Kara, Alişahane Mahallesi muhtarı Osman Uluer, Tapduk Emre Mahallesi Muhtarı Adem Ülküsever katıldı.