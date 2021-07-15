Muhtarlar ile yüzde 50 hibe hayvancılık destekleme toplantısı

Mahalle muhtarlarına yüzde 50 hibeli hayvancılık desteklemesinin anlatılması için Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak Menteşe ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi. Toplantıya Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcıları Muhammed Sevinç, Enver Aydın, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Alptuğ Demircan katıldı.

Toplantıda yüzde 50 Hibeli Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi programı hakkında bilgi verildi. İl Müdürü Barış Saylak yapılacak olan hayvancılık desteklemelerinin önemine değinerek, "Bakanlığımızın yüzde 50 hibeli Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi sektör ve hayvancılık işletmeleri açısından önemli bir adımdır. Bu anlamda mesai arkadaşlarımız bilgilendirmelerini yaptı. Sizlere bu anlamda gereken desteği vereceğiz. Sizlerin köylerinde bulunan işletme sahiplerini desteğe başvuruları için bekliyoruz" dedi.

"Bizim çıkış noktamız üretmekten, üretirken bir olmaktan geçiyor"

Muhtarların tek tek söz alarak talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantıda İl Müdürü Barış Saylak Akyer Mahalle Muhtarı Fatma Kurt'u yanına davet ederek mahalle ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. "Kadın muhtar olarak sizi kutluyorum. Örnek olmasını diliyor, kadın muhtar sayısının artmasını diliyorum" dedi. Konuşmasını "Talepleriniz tek tek not alındı. Bu konuda olabilecek her şeyi yapacağız. Konuların takipçisi olacağım. Sizlerin de sorunların üstesinden gelebilmek için bir olmanız gerekir. Bizim çıkış noktamız üretmekten, üretirken bir olmaktan geçiyor. Bir olalım, iri olalım, diri olalım" dedi. - MUĞLA