Son Dakika Haberleri: Muhtarlar istek ve sıkıntılarını anlattı
Son Dakika Güncel Haber

Muhtarlar istek ve sıkıntılarını anlattı

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, muhtarların istek ve sıkıntıları dinledi.

Muhtarlar istek ve sıkıntılarını anlattı, System.String[]

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, muhtarların istek ve sıkıntıları dinledi.

Kent merkezinde bir restoranda muhtarlarla bir araya gelen Akmeşe, tek tek not aldığı istek ve sıkıntılara çözüm bulacaklarını belirtti.

Vatandaşlara hizmete hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akmeşe, Gerek köy muhtarlarının gerek Merkez İlçe mahalle muhtarlarının sorunlarına çözüm getireceğiz. Bir takım sorunlara anında müdahale ederek gerekli yerlerle görüşme sağladık, tabi bu işin takipçisi de olacağız" dedi.

Akmeşe, merkez ilçe başkanı, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle de bir araya gelerek sorunların çözümü noktasında istişarelerde bulundu.

İlyas Akmeşe, AK Parti, Akmeşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak
AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız AK Partili Ömer Çelik'ten ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'daki skandal beğenisine sert tepki: Kabul edilemez ABD Büyükelçiliği FETÖ'cü Babahan'ın Bahçeli'yi hedef alan tweetini beğenmesi üzerine ikinci kez özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:40:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar istek ve sıkıntılarını anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]