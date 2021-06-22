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Muhtarlar Konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar Dinliyor ve Çözüm Üretiyor - Son Dakika

Muhtarlar Konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar Dinliyor ve Çözüm Üretiyor

22.06.2021 23:04
Muhtarlar Konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar Dinliyor ve Çözüm Üretiyor, System.String[]

Muhtarlar konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar dinliyor ve çözüm üretiyor"Yönetim anlayışını değiştirmeseydik bugün değil mazot, su bile alamazdık.

Muhtarlar konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar dinliyor ve çözüm üretiyor

"Yönetim anlayışını değiştirmeseydik bugün değil mazot, su bile alamazdık. "

"Karataş'ın sahilleri belediyeye verilirse önce yerli, sonra yabancı turist çekebilecek hale getirilecek. "

Karataş'ın muhtarlarını ağırlayan Başkan Zeydan Karalar hem muhtarlara belediyenin durumuyla ilgili bilgi verdi, hem de talep ve istekleri bürokratlarıyla birlikte dinledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda salgın kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya, ASKİ yöneticileri ve çok sayıda Büyükşehir bürokratı da katıldı.

HİZMETLERİMİZİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ MUHTARLARIMIZLA İSTİŞARE EDEREK YAPIYORUZ

Zaman zaman nasıl bir belediye aldıklarını, hangi koşullarda çalışıldığını ve yönetim anlayışlarındaki farkı kamuoyuyla paylaştığını belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bunun için beni eleştirenler oluyor. Mevcut durumu sizlerin de biliyor olması lazım. Nasıl bir tablo aldık, gidişatımız nedir, neler yaptık ve neler yapmayı düşünüyoruz? Bunları birlikte değerlendirip en iyisini ortaya koymamız lazım. Gelirimizin 4 katı borçla ve aylık 60 milyon lira açıkla devraldık. Ona rağmen çok iş yaptık. Geçmiş 5 yılda dökülen asfalttan daha fazla asfaltı 18 ayda dökmüşüz. Yaptığımız işlerin büyük bölümünü muhtarlarımızla istişare ile yapıyoruz. Bir mahallelerin eksiğini en iyi bilen oranın yöneticisi olan muhtarlardır. Onlarla birlikte yapmak en doğru ve hızlı müdahaleyi beraberinde getirir. Karataş'a güzel hizmetler yaptık. Bunu yaparken elbette diğer ilçelerimizi de ihmal etmedik" dedi.

YÖNETİM ANLAYIŞIMIZDAKİ FARK RAKAMLARA VE HİZMETE YANSIYOR

Yönetim anlayışlarındaki farklılığın sonucu belediyenin biraz nefes alır hale geldiğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Bugün sizlerin taleplerini, eksiklerinizi dinleyeceğiz ama biraz da dertleşeceğiz. Bu kadar hizmeti nasıl yaptığımızı size anlatmak istiyorum. İhaleler, yol harcamaları, kiralık araçlar, yakıt bizim ciddi giderlerimiz. Hem ASKİ hem Büyükşehir'de toplamda 120 milyon liralık araç kiralama işi vardı. İki tarafta da ihaleleri iptal ettik. Yeniden ihaleye çıktık ve yarı fiyatına bitirdik araç kiralama işini. 120 milyonluk toplam araç kira bedelini, 60 milyon liraya düşürdük. 386 binek araç vardı Büyükşehirde, 134 araca düşürdük.

Eskiye oranla iki kat sathi kaplama yapıyoruz. Normalde daha fazla araç kirası vermemiz ve daha fazla mazot yakmamız gerekiyordu. Oysa şimdi daha az mazot yakıyoruz. 19 milyon litreden 16 milyon litreye düştü mazot kullanımı. İş artıyor ama giderlerimiz düşüyor. Bu bizim yönetim anlayışımızdan kaynaklanıyor. ASKİ'de ihaleler yüzde 1 kırımla giderken, şu anda yüzde 35-40 kırımla gidiyor. Büyükşehirde ihaleler binde 23 kırımla giderken, şimdi yüzde 27 kırım yapılıyor. Bu bizim yönetim mantalitemizden kaynaklanıyor. Biz 1 liralık malı 2 liraya almayız. O işi bilen adamı getiririz. Bunları yaptığımız için belediye biraz nefes alır hale geldi. Göreve geldiğimde ayda 60 milyon borç artarken, şu anda borç artmıyor. Aynı şekilde devam etseydik şimdi borç 6 milyar lira olurdu ve mazot değil su bile alamazdık. Ben hizmet edilebilir bir bütçe oluşturmak için çalışıyorum. Kısmen oluşturduk ama hala rahat değiliz. Ekonomik durumu bilelim diye anlatıyorum. Bu şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz.

2019'da zincirle elimiz kolumuz bağlıydı. 2020 emekleme yılımız oldu. 2021 yürüme yılımız olur ve 2021'den sonra koşmaya başlarız. Bunu göreve geldikten bir süre sonra söylemiştim.

Parasal durumu, yönetim anlayışımızdaki farklılıkla düzelteceğimi bildiğim için bunları söylemiştim" diye konuştu.

TALEPLERİN NE KADARINI YERİNE GETİREBİLECEĞİMİZİ MUHTARLARIMIZLA PAYLAŞACAĞIZ

Muhtarlarımızdan alınan talep ve eksiklerin ilgili bürokratlarla birlikte inceleneceğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Hangi muhtarın mahallesi için, halkımız için nereyi, ne kadar yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Yapabileceğimizden fazlası için söz veremeyiz. Bu toplantıdan bir üretim çıkarmamız ve bu yıl neler yapabileceğimiz konusunda ortak karar almamız gerek. "

SAHİLLER ÖNCE YERLİ, SONRA YABANCI TURİST ÇEKEBİLECEK HALE GETİRİLECEK

Karataş'ta 5 sahil bulunduğunu ve Bakanlıktan onay verilmesi halinde projelerin hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Aslında Karataş Türkiye'de en uzun sahili olan, denizinin yüzde 90'ı taşlı almayan, Avrupalıların gıpta ettiği sağlıklı kumu olan bir sahil. Ne yazık ki değerini bulamamış. Zaman zaman turizm ilçesi ilan etmişler ama turizmle ilgili bir girişim olmayınca bunu iptal etmişler. Bizim bu konudaki ısrarımız ve kararlılığımız devam etmeli. Şimdi yaptığımız yollarla, isale hatlarıyla Karataş'ı değiştirdik. Su sadece sahilde oturan vatandaşlarımızın değil, Karataş'ta oturanların tümü için faydalı. Sahil projelerimizi de hayata geçirerek, başka yerlere giden insanlarımızı Karataş'a çekmeyi amaçlıyoruz. Bunun bir iki adım ötesi de yurt dışından turist çekecek bir hale getirmek. Elbette bunlar bir iki yılda olmaz ama bir adım atmak gerekiyor. Bizim sahilleri talebimiz bir yıldır sürüyor ve Bakanımızdan bu konuda bir randevu talep ettik. Sahiller bize devredilebilirse projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Zeydan Karalar'ın sunumu ve konuşmasının ardından Karataş ilçesinin muhtarları talep ve isteklerini bildirdi. Başkan Zeydan Karalar ve bürokratlar, muhtarların istek ve talepleriyle ilgili not aldı.

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Zeydan Karalar, Karataş, turist, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Muhtarlar Konuşuyor, Başkan Zeydan Karalar Dinliyor ve Çözüm Üretiyor - Son Dakika


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