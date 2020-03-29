Muhtarlar koronavirüse karşı önlem aldı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bazı muhtarlar koronavirüse karşı önlem aldı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Bilal Tokuç, virüs salgını nedeniyle muhtarlıkların kapısını kapattı, penceresini açtı.

İki mahalle muhtarı vatandaşların talep ettiği evrakları muhtarlık penceresinden vermeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Seçkin Dilsiz, PTT'den gelen tebligatların vatandaşlara ulaştırılamadığı zaman muhtarlıklara bırakıldığını belirtti.

Her gün onlarca tebligat bırakıldığını ifade eden Dilsiz, "Bu da demek oluyor ki muhtarlığa her gün onlarca insan geliyor. Muhtarlık binamız küçük olduğu için çok fazla sıkışma durumu oluyor. İnsanlar temas mesafesini koruyamıyor. Böyle olunca biz de bir takım önlemler almaya karar verdik. Vatandaşlarımızın istediği evrakları ön pencereden teslim etmeye başladık." dedi.