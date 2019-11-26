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Muhtarlar korosundan "Mühürden Notaya" konseri
6 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan muhtarlar korosu, "Mühürden Notaya" temasıyla Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:33 Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan muhtarlar korosu, "Mühürden Notaya" temasıyla Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde verilen konserde, mahalle muhtarlarından oluşan orkestrayı, şef Serkan Kiviz yönetti. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da eserlere eşlik etti.
Gecede, "Aşkın Kanunu", "Veda Busesi" ve "Dert Ortağım Benim" gibi Türk sanat müziğinin unutulmayan eserleri solistler ve koro eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda koronun performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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