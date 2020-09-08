Muhtarlar köy konaklarını öğrencilere açtı - Son Dakika

Muhtarlar köy konaklarını öğrencilere açtı

EBA destek noktaları oluşturuldu, okullarda kullanılmayan bilgisayarlar konaklarda öğrencilerin hizmetine sunuldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı köylerde muhtarlıkların öncülüğünde Eğitim Bilişim Ağı destek noktaları oluşturulurken, okullarda şu anda kullanılmayan bilgisayarlar köy konaklarına getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Korona virüsle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu günlerde köy muhtarları interneti olmayan öğrenciler için köy konaklarını düzenledi. Okullar, köy muhtarlarına teknik destek verdi. Okullarda şu anda kullanılmayan bilgisayarlar köy konaklarına getirilerek öğrencilerin hizmetine sunuldu. EBA canlı derse girebilen öğrenciler uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Sofular Ortaokulu öğrencisi Kübra Gül Aksu, "Muhtarlığımız ve okulumuz tarafından organize edilerek oluşturulan EBA destek noktasına gelerek canlı derslere katılıyoruz ve ödevlerimizi yapıyoruz" dedi.

Öğrenci velisi Şener Aksu ise, "Muhtarımız ve okulumuz tarafından açılan EBA noktasında çocuklarım derslere katılıyorlar. Muhtarımıza ve okulumuz idarecilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Sofular Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdemir, "EBA sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamamak için alt yapı sorunları olan Karakür ve Kepez mahallemizdeki sorunlar giderilmelidir. Öğrencilerimize deste sağlamak için okulumuz muhtarlıklardan talepte bulundu. EBA destek noktası kurmak için muhtarlar olarak köy konaklarımızı tahsis ettik. İnterneti olmayan öğrencilerimizin kullanabileceği EBA destek noktaları oluşturduk. Bu proje emeği olan Okul idaresine ve diğer köy muhtarlarımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Bu arada, Şaphane ilçesine bağlı Karakür köyü ile Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyü Kepez Mahallesi'nde internet alt yapısı olmaması sebebiyle öğrenciler EBA'daki dersleri takip edemiyor.

Karakür köyünde ikamet eden Sofular Ortaokulu öğrencisi Havva Yavuz, "Ben diğer köylerdeki arkadaşlarım gibi EBA'ya girerek eğitim almak istiyorum. Köyümüzde İnternet alt yapısı olmadığı için EBA canlı derslere katılamıyorum. Diğer köylere Eba Destek noktaları kurulmuş. Bizde yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sofular Ortaokulu öğrencisi olan Havva Yavuz'un annnesi Döndü Yavuz, "Kızımla birlikte Karakür köyünde yaşıyorum. Köyümüzde İnternet alt yapısı bulunmadığından çocuklarımızın eğitim alması mümkün değil. İnternet alt yapısı yapılarak çocuklarımızın eğitim almasını istiyoruz" diye konuştu.

Karakür köyü muhtarı Mesut Yavuz, "Bizde diğer köyler gibi EBA destek noktası oluşturmak istiyoruz. Ama İnternet alt yapısı olmadığı için EBA destek noktası kuramıyoruz. İnternet altyapı sorununun giderilmesini istiyoruz" dedi.