Muhtarlar Köylerde Yapılan Hizmetlerin Sunumunu Yaptı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Muhtarların katıldığı toplantı yapıldı.



Şaphane İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş başkanlığında yapılan toplantıya 11 köy ve merkez mahalle muhtarları katıldı.



Toplantıda, çeşitli mevzuatlarda yer alan muhtarların yükümlülük ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Köy ve Mahallelerde yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Toplantıda ayrıca Simav Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Şaphane'de sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Kaymakam Göktaş, yaptığı açıklamada, " Köylerimizin ve ilçemizin mahalli sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Muhtarlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetleri dinleyerek gerekli talimatları verdik" dedi.



Köy muhtarlarının köylerde devam eden çalışmalarıyla ilgili bilgi sunumu yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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