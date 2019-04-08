Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

18 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerinde mahallelerde seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerinde mahallelerde seçilen muhtarlar mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Malatya'da yapılan seçimler sonrasında belirlenen muhtarlar İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alırken, azalar da belgelerini tamamlayıp 5 yıllık görevlerine bugün itibari ile başladı. Battalgazi ilçesinde 102, Yeşilyurt ilçesinde 82 muhtar, Malatya genelinde ise 717 muhtar seçildi. Battalgazi ilçesinde iki bayan muhtar seçilirken Yeşilyurt ilçesinde bayan muhtar seçilmedi. Yeşilyurt ilçesinde geçen dönem tek kadın muhtarı olan Selda Çilek bu yıl seçilemezken, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde Nilgün Tekatlı ve Ataköy Mahallesinde Elif Gemici seçimleri kazanarak kadın muhtar unvanını aldı. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren adliye çıkışı yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde seçilen muhtarlara başarılar dileğinde bulundu.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ise 6 adayın yarıştığı Tecde Mahallesinde ikinci dönem muhtarlığına 4 bin 952 en fazla oyla seçilen muhtar oldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:33 Kaynak: İHA

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