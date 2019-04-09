Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

37 dakika önce

Erdek'te 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa seçilen 28 muhtar İlçe seçim kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladı.

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Erdek'te 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa seçilen 28 muhtar İlçe seçim kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Erdek Merkez ve kırsal mahalle muhtarlık görevine seçilen toplam 28 muhtar, Erdek İlçe Seçim Kurulu'na giderek başkan Hakim Çiğdem Sevmiş'ten mazbatalarını aldılar. Muhtarlar, Erdek İlçe Seçim Kurulu'na mazbatalarını almak üzere fesih edilen Muhtarlar Derneğinin eski başkanı Semra Baycan ile birlikte gitti.

Muhtarlar mazbatalarını aldıktan, Merkez Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, tüm muhtar arkadaşları adına Erdek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çiğdem Sevmiş'e teşekkür ederken, tüm muhtarlara da çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 Kaynak: İHA

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