Muhtarlar Mazbatalarını Aldı
37 dakika önce
Erdek'te 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa seçilen 28 muhtar İlçe seçim kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladı.
Erdek
'te 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlığa seçilen 28 muhtar İlçe seçim kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladı.
31 Mart yerel seçimlerinde Erdek Merkez
ve kırsal mahalle muhtarlık görevine seçilen toplam 28 muhtar, Erdek İlçe Seçim Kurulu'na giderek başkan Hakim Çiğdem Sevmiş'ten mazbatalarını aldılar. Muhtarlar, Erdek İlçe Seçim Kurulu'na mazbatalarını almak üzere fesih edilen Muhtarlar Derneğinin eski başkanı Semra Baycan ile birlikte gitti.
Muhtarlar mazbatalarını aldıktan, Merkez Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan, tüm muhtar arkadaşları adına Erdek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Çiğdem Sevmiş'e teşekkür ederken, tüm muhtarlara da çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:44 Kaynak: İHA
Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde