Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlığa seçilen 31 muhtar, Kaymakam Naif Yavuzun elinden mazbatalarını alarak göreve başladı.

Muhtarlar Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlığa seçilen 31 muhtar, Kaymakam Naif Yavuzun elinden mazbatalarını alarak göreve başladı.

Kaymakam Naif Yavuz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, seçimi kazanan mahalle ve köy muhtarları ile kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi. Muhtarların mazbatalarını takdim eden Kaymakam Yavuz, tanışma ve yeni dönemde köylerde yapılacak çalışmalar ile ilgili koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Yavuz, seçimi kazanarak görev alan muhtarlaralar hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:47 Kaynak: İHA
Osmaneli, Bilecik, Güncel
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