Muhtarlar Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlığa seçilen 31 muhtar, Kaymakam Naif Yavuzun elinden mazbatalarını alarak göreve başladı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:47 Kaynak: İHA
'in Osmaneli
ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtarlığa seçilen 31 muhtar, Kaymakam Naif Yavuzun elinden mazbatalarını alarak göreve başladı.
Kaymakam Naif Yavuz ve İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Eyüp
Uzun, seçimi kazanan mahalle ve köy muhtarları ile kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geldi. Muhtarların mazbatalarını takdim eden Kaymakam Yavuz, tanışma ve yeni dönemde köylerde yapılacak çalışmalar ile ilgili koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Yavuz, seçimi kazanarak görev alan muhtarlaralar hayırlı olsun dileklerinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu - BİLECİK
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