Muhtarlar, Polis Haftasında Emniyeti Ziyaret Etti
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Türk Polis Teşkilatının 174. yıldönümü nedeniyle Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönüştaş, her zaman emniyet güçlerinin yanında olacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:21 Kaynak: İHA
Türk Polis
Teşkilatının 174. yıldönümü nedeniyle Akçadağ
İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp
Gönüştaş, her zaman emniyet güçlerinin yanında olacaklarını söyledi.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla beraberindeki mahalle muhtarları ile birlikte Akçadağ Emniyet Müdürü Mustafa Tunç
'u makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönüştaş, emniyet teşkilatının her zaman halkın güvenliği için görevi başında olduğunu belirtti. Akçadağ'da asayiş ve huzurun sağlanması noktasında emniyet teşkilatının önemli çalışmalara imza attığını belirten Gönültaş, "Halkımızın can ve mal emniyetini korumak, huzur ve güven ortamını tesis etmek için büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan polis teşkilatımızın her daim yanındayız. Özveriyle görev yapan başta ilçemizin güven ve huzur şehri olmasında görev alan Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere, bütün Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Vatan, millet ve bayrak uğruna kanlarıyla topraklarımızı sulayarak mukaddes kılan tüm şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçadağ Emniyet Müdürü Mustafa Tunç ise Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - MALATYA
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