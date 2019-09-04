Son Dakika Haberleri: Muhtarlar siyah önlük giyip tiyatro bileti sattı
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Muhtarlar siyah önlük giyip tiyatro bileti sattı

6 saat önce

Zonguldak'ta siyah önlük giyerek gönüllü tiyatro topluluğunun hazırladığı tiyatro oyununun biletlerini satan muhtarlar, elde edilecek gelirle 200'e yakın çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Muhtarlar siyah önlük giyip tiyatro bileti sattı, System.String[]

Zonguldak'ta siyah önlük giyerek gönüllü tiyatro topluluğunun hazırladığı tiyatro oyununun biletlerini satan muhtarlar, elde edilecek gelirle 200'e yakın çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Zonguldak'ta mahalle muhtarlarının "Bütün Çocuklar Gülsün", "Bir Tiyatro Biletiyle Geleceğe Umut Ol" sloganlarıyla kampanya başlatan mahalle muhtarları, siyah önlük giyip beyaz yaka takarak Madenci Anıtı'nda buluştu. Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas'ın da destek verdiği etkinlikte Madenci Anıtı'ndan yürümeye başlayan muhtarlar Vergi Dairesi önündeki stantta bilet satışı gerçekleştirdi.

Vatandaşların bilet satın alarak destek verdiği proje hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Aslantürk, "Öğrencilerimize çocuklarımıza yardımcı olmak amacıyla bir tiyatro organize ettik. Gönüllü tiyatro topluluğumuz var. Tiyatrodan elde edilen gelirle en az 200-250 çocuk giydirmeyi hedefliyoruz. Farkındalık olsun diye böyle bir şeye başvurduk. Siyah önlüklerden giydik. Hem ilet satışımızı hızlandırmak için böyle bir organizasyon yaptık" diye konuştu.

Oyun, 30 Eylül 2019 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası'nda sahnelenecek. Elde edilecek gelirle 200'e yakın çocuğun giyindirilmesi planlanıyor.

(Emrecan Bayram/İHA)

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
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