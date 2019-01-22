Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Söyledi Başkanlar Alkışladı

Muhtarlar Söyledi Başkanlar Alkışladı

1 saat önce

Muhtarlar söyledi başkanlar alkışladı Muhtarlar korosu dinleyenleri coşturduBURSA - Bursa'da muhtarlardan oluşan muhtarlar korosu konser verdi.

Muhtarlar söyledi başkanlar alkışladı
Muhtarlar korosu dinleyenleri coşturdu

BURSA - Bursa'da muhtarlardan oluşan muhtarlar korosu konser verdi. Konseri dinleyen konuklar söylenen şarkılarla kendinden geçti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan 'Muhtarlar Korosu', Merinos Kültür Merkezi'ni dolduran sanatseverlerin gönüllerini fethetti. Bursa'da ikincisi gerçekleştirilen 'Muhtarlar Korosu', Serkan Kiviz'in şefliğinde en güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Sanatseverler de konsere çok yoğun ilgi gösterdi. Bursa'daki muhtarları, mahalleleri dışında bambaşka bir platformda buluşturan konser, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, katıldı.
Kurdukları koro ile kendilerini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan muhtarlar, biz sadece mahallemizdeki vatandaşlara hizmet veren kişiler değil aynı zamanda da şarkılar söyleyerek de onlara keyifli anlar yaşatıyoruz. Bugün ikinci konserimizi veriyoruz. Biz ikinci konserimizi veriyoruz. Konsere gelen vatandaşlar söylediğimiz şarkılarla unutulmaz bir gece yaşayacaklar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nereyi Kazsan Maden Suyu Fışkırıyor! Türkiye'nin İhtiyacını Bu İlçe Karşılıyor Gündeme Oturan Konser Sonrası Fazıl Say'dan Erdoğan Açıklaması: Herkes Hata Yapar

Nöbet Tutan Askeri Kafasına Miğferle Vurarak Öldüren Astsubayın, Terör Bağlantısı Ortaya Çıktı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:54:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Söyledi Başkanlar Alkışladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]